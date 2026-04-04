Real Sociedad - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 4 abril 2026 13:20
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Madrid, 4 de abril de 2026.

El Real Sociedad, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 4 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Mikel Oyarzabal.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Iker Losada, Oriol Rey, Jon Olasagasti, Victor Garcia, Kareem Tunde, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad
28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad
21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo
16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona
27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés
22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante

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