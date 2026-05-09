Real Sociedad - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
El Real Sociedad, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Betis este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 43 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 53 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Champions
| Betis
| 53
| 34
|6
| Europa League
| Celta
| 47
| 34
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|9
| Permanencia
| Real Sociedad
| 43
| 34
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez, Aritz Elustondo; Benat Turrientes, Jon Gorrotxategi, Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Pablo Marin, Mikel Oyarzabal.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Juan Hernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|16/02/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Sociedad
|01/12/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Betis
|19/05/2024
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Real Sociedad
|17/12/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Betis
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol