Real Sociedad - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.

El Real Sociedad, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante el Betis este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 43 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 53 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez, Aritz Elustondo; Takefusa Kubo, Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Ander Barrenetxea; Orri Oskarsson, Mikel Oyarzabal.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez, Aitor Ruibal; Marc Roca, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Sergi Altimira, Pablo Fornals, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 16/02/2025 LaLiga Betis 3-0 Real Sociedad 01/12/2024 LaLiga Real Sociedad 2-0 Betis 19/05/2024 LaLiga Betis 0-2 Real Sociedad 17/12/2023 LaLiga Real Sociedad 0-0 Betis

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante

-Últimos Resultados del Betis.