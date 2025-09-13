Real Sociedad - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 13 de septiembre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Real Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Aritz Elustondo, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Pablo Marin, Mikel Goti, Jon Gorrotxategi, Ander Barrenetxea; Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Daniel Ceballos, Brahim Diaz, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 14/09/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Real Madrid 26/04/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Real Madrid 17/09/2023 LaLiga Real Madrid 2-1 Real Sociedad 02/05/2023 LaLiga Real Sociedad 2-0 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Oviedo 1-0 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona

-Últimos Resultados del Real Madrid.