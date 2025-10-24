Real Sociedad - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 24 de octubre de 2025.
El Real Sociedad, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Sevilla este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|9
| Permanencia
| Sevilla
| 13
| 9
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Aramburu, Yangel Herrera, Jon Gorrotxategi, Sergio Gomez, Brais Mendez, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Marcao, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Manu Bueno, Juanlu Sanchez, Djibril Sow, Ruben Vargas, Isaac Romero.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/03/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Sevilla
|03/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Sociedad
|02/03/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 3-2
| Real Sociedad
|26/11/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|04/06/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla