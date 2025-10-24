Real Sociedad - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 24 de octubre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Sevilla este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 9 Permanencia Sevilla 13 9 18 Descenso Real Sociedad 6 9 19 Descenso Real Oviedo 6 9 20 Descenso Girona 6 9

-Onces iniciales probables.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Aramburu, Yangel Herrera, Jon Gorrotxategi, Sergio Gomez, Brais Mendez, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Marcao, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Manu Bueno, Juanlu Sanchez, Djibril Sow, Ruben Vargas, Isaac Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/03/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Sevilla 03/11/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Real Sociedad 02/03/2024 LaLiga Sevilla 3-2 Real Sociedad 26/11/2023 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 04/06/2023 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Sevilla.