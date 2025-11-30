Real Sociedad - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Villareal este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Aritz Elustondo, Sergio Gomez, Jon Martin; Brais Mendez, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler; Takefusa Kubo, Umar Sadiq, Goncalo Guedes.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Ayoze Perez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/04/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Real Sociedad 13/01/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Villarreal 23/02/2024 LaLiga Real Sociedad 1-3 Villarreal 09/12/2023 LaLiga Villarreal 0-3 Real Sociedad 02/04/2023 LaLiga Villarreal 2-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Villareal.