Roberto Bautista Agut - Jack Draper, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Roberto Bautista Agut - Jack Draper: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Roberto Bautista Agut - Jack Draper: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 19:00
Seguir en

Madrid, 7 de marzo de 2026.

El tenista Español Roberto Bautista Agut(93) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Británico Jack Draper(14) este sábado a las 20:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (4-6, 7-6, 4-6) Roberto Bautista Agut
09/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (6-7, 1-6) Cameron Norrie
04/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Martin Damm 2-0 (6-1, 6-3) Roberto Bautista Agut
02/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 2-1 (5-7, 6-3, 7-5) Christopher O'Connell
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Juncheng Shang 3-1 (6-4, 6-7, 6-4, 6-0) Roberto Bautista Agut

-Últimos Resultados de Jack Draper.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Arthur Rinderknech 2-1 (7-5, 6-7, 6-4) Jack Draper
23/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Quentin Halys 0-2 (6-7, 3-6) Jack Draper
05/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Viktor Durasovic 0-2 (2-6, 2-6) Jack Draper
28/08/2025 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Zizou Bergs 0-0 () Jack Draper
25/08/2025 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Federico Agustin Gomez 1-3 (4-6, 5-7, 7-6, 2-6) Jack Draper

Contador

Contenido patrocinado