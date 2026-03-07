Roberto Bautista Agut - Jack Draper, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Roberto Bautista Agut - Jack Draper: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
El tenista Español Roberto Bautista Agut(93) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Británico Jack Draper(14) este sábado a las 20:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (4-6, 7-6, 4-6)
| Roberto Bautista Agut
|09/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Cameron Norrie
|04/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Martin Damm
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Roberto Bautista Agut
|02/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-1 (5-7, 6-3, 7-5)
| Christopher O'Connell
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Juncheng Shang
| 3-1 (6-4, 6-7, 6-4, 6-0)
| Roberto Bautista Agut
-Últimos Resultados de Jack Draper.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 2-1 (7-5, 6-7, 6-4)
| Jack Draper
|23/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jack Draper
|05/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Viktor Durasovic
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jack Draper
|28/08/2025
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Zizou Bergs
| 0-0 ()
| Jack Draper
|25/08/2025
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Federico Agustin Gomez
| 1-3 (4-6, 5-7, 7-6, 2-6)
| Jack Draper