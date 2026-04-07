Roberto Bautista Agut - Matteo Berrettini, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Roberto Bautista Agut - Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de abril de 2026.
El tenista Español Roberto Bautista Agut(85) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Italiano Matteo Berrettini(90) este martes a las 11:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir)
| Alexander Shevchenko
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Roberto Bautista Agut
|04/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir)
| Benjamin Bonzi
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Roberto Bautista Agut
|31/03/2026
| Bucharest Open (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (1-6, 6-1, 1-6)
| Titouan Droguet
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Karen Khachanov
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| James Duckworth
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Roberto Bautista Agut
-Últimos Resultados de Matteo Berrettini.
|31/03/2026
| Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final)
| Ignacio Buse
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-4)
| Matteo Berrettini
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Valentin Vacherot
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Matteo Berrettini
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexandre Muller
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Matteo Berrettini
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexander Zverev