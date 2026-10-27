Sara Sorribes Tormo - Zeynep Sonmez, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Sara Sorribes Tormo - Zeynep Sonmez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Guangzhou Open
Sara Sorribes Tormo - Zeynep Sonmez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 4:30
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Madrid, 27 de octubre de 2026.

La tenista española Sara Sorribes Tormo(167) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista turca Zeynep Sonmez(64) este martes no antes de las 05:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/09/2024 China Open, Qualification (Sin Definir) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-1, 6-1) Zeynep Sonmez

Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/10/2026 Japan Women's Open, Qualification (Sin Definir) Sara Sorribes Tormo 0-2 (5-7, 4-6) Maddison Inglis
11/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final) Sara Sorribes Tormo 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) Daria Kasatkina
10/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Talia Gibson 0-2 (5-7, 0-6) Sara Sorribes Tormo
02/10/2026 Jingshan (Cuartos de final) Aliona Falei 2-0 (6-4, 6-2) Sara Sorribes Tormo
30/09/2026 Jingshan (Octavos de final) Wushuang Zheng 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) Sara Sorribes Tormo

Últimos Resultados de Zeynep Sonmez

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/10/2026 Japan Women's Open (Octavos de final) Ann Li 2-0 (6-3, 6-1) Zeynep Sonmez
20/10/2026 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Maya Joint 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Zeynep Sonmez
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Yulia Putintseva 2-1 (6-7, 6-3, 7-5) Zeynep Sonmez
11/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-2, 6-4) Sinja Kraus
10/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-3, 6-2) Anastasia Zakharova
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