Sara Sorribes Tormo - Zeynep Sonmez, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Sara Sorribes Tormo - Zeynep Sonmez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de octubre de 2026.
La tenista española Sara Sorribes Tormo(167) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista turca Zeynep Sonmez(64) este martes no antes de las 05:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/09/2024
| China Open, Qualification (Sin Definir)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Zeynep Sonmez
Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/10/2026
| Japan Women's Open, Qualification (Sin Definir)
| Sara Sorribes Tormo
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Maddison Inglis
|11/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 1-2 (6-2, 2-6, 1-6)
| Daria Kasatkina
|10/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Talia Gibson
| 0-2 (5-7, 0-6)
| Sara Sorribes Tormo
|02/10/2026
| Jingshan (Cuartos de final)
| Aliona Falei
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Sara Sorribes Tormo
|30/09/2026
| Jingshan (Octavos de final)
| Wushuang Zheng
| 1-2 (6-4, 2-6, 3-6)
| Sara Sorribes Tormo
Últimos Resultados de Zeynep Sonmez
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/10/2026
| Japan Women's Open (Octavos de final)
| Ann Li
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Zeynep Sonmez
|20/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Maya Joint
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Zeynep Sonmez
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Yulia Putintseva
| 2-1 (6-7, 6-3, 7-5)
| Zeynep Sonmez
|11/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Sinja Kraus
|10/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Anastasia Zakharova