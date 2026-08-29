Sevilla 0 - 1 Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 29 de agosto de 2026.
El Sevilla, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Atlético de Madrid este sábado a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Athletic, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el sexto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Villareal, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Kike Salas, Andres Castrin, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra, Gerard Fernandez, Julio Diaz, Jon Guridi, Robbie Ure.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Alejandro Baena; Kang-In Lee, Ademola Lookman.
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