Sevilla 0 - 1 Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 29 agosto 2026 21:42
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Madrid, 29 de agosto de 2026.

El Sevilla, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Atlético de Madrid este sábado a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Athletic, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el sexto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Villareal, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Kike Salas, Andres Castrin, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra, Gerard Fernandez, Julio Diaz, Jon Guridi, Robbie Ure.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Alejandro Baena; Kang-In Lee, Ademola Lookman.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético
01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla
06/04/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Atlético
08/12/2024 LaLiga Atlético 4-3 Sevilla
11/02/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Atlético

Últimos Resultados de Sevilla

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo
23/05/2026 LaLiga Celta 1-0 Sevilla
17/05/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Real Madrid
13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal
19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga
24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético
17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona
12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético

12' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

12' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

12' Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

12' Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.

12' Atlético Madrid intenta crear peligro.

12' Atlético Madrid intenta crear peligro.

12' Atlético Madrid tiene el control del balón.

12' Atlético Madrid tiene el control del balón.

11' El árbitro pita tiro libre a Julio Diaz (Sevilla) por zancadillear a Marcos Llorente.

11' El árbitro pita tiro libre a Julio Diaz (Sevilla) por zancadillear a Marcos Llorente.

11' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Ataque potencialmente peligroso de Sevilla.

11' Ataque potencialmente peligroso de Sevilla.

10' Sevilla tiene el control del balón.

10' Sevilla tiene el control del balón.

10' Juan Iglesias hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Juan Iglesias hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

9' Sevilla intenta crear peligro.

9' Sevilla intenta crear peligro.

10' Posesión de balón: Sevilla: 36 %, Atlético Madrid: 64 %.

10' Posesión de balón: Sevilla: 36 %, Atlético Madrid: 64 %.

10' Saque de portería para Atlético Madrid.

10' Saque de portería para Atlético Madrid.

9' Julio Diaz se impone a Giuliano Simeone en un duelo aéreo.

9' Julio Diaz se impone a Giuliano Simeone en un duelo aéreo.

9' David Hancko alivia la presión con un despeje.

9' David Hancko alivia la presión con un despeje.

8' Ademola Lookman (Atlético Madrid) va demasiado lejos y derriba a Juan Iglesias.

8' Ademola Lookman (Atlético Madrid) va demasiado lejos y derriba a Juan Iglesias.

8' Juan Iglesias hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Juan Iglesias hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

8' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

8' Miguel Angel Sierra alivia la presión con un despeje.

8' Miguel Angel Sierra alivia la presión con un despeje.

7' Atlético Madrid tiene el control del balón.

7' Atlético Madrid tiene el control del balón.

7' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

7' Andres Castrin alivia la presión con un despeje.

7' Atlético Madrid intenta crear peligro.

7' Atlético Madrid intenta crear peligro.

7' Saque de portería para Atlético Madrid.

7' Saque de portería para Atlético Madrid.

6' Ocasión para Robbie Ure (Sevilla), pero su remate de cabeza sale desviado.

6' Ocasión para Robbie Ure (Sevilla), pero su remate de cabeza sale desviado.

7' Centro de Gabriel Suazo Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.

7' Centro de Gabriel Suazo Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.

6' Sevilla intenta crear peligro.

6' Sevilla intenta crear peligro.

6' Morten Hjulmand alivia la presión con un despeje.

6' Morten Hjulmand alivia la presión con un despeje.

6' ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Atlético Madrid debe subir al marcador.

6' ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Atlético Madrid debe subir al marcador.

5' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Atlético Madrid.

5' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Atlético Madrid.

4' Kang-In Lee crea una ocasión de gol para su compañero.

4' Kang-In Lee crea una ocasión de gol para su compañero.

4' Asistencia de Kang-In Lee en el gol.

4' Asistencia de Kang-In Lee en el gol.

5' Posesión de balón: Sevilla: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

5' Posesión de balón: Sevilla: 54 %, Atlético Madrid: 46 %.

5' Atlético Madrid ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

5' Atlético Madrid ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

4' ¡G O O O O O O L! - ¡Alejandro Baena anota con la pierna derecha!

4' ¡G O O O O O O L! - ¡Alejandro Baena anota con la pierna derecha!

4' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

4' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

4' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Juan Iglesias alivia la presión con un despeje.

4' Juan Iglesias alivia la presión con un despeje.

4' Atlético Madrid tiene el control del balón.

4' Atlético Madrid tiene el control del balón.

3' Sevilla tiene el control del balón.

3' Sevilla tiene el control del balón.

3' Jan Oblak Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

3' Jan Oblak Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

3' Sevilla intenta crear peligro.

3' Sevilla intenta crear peligro.

3' Sevilla tiene el control del balón.

3' Sevilla tiene el control del balón.

2' Álex Grimaldo es penalizado por empujar a Robbie Ure

2' Álex Grimaldo es penalizado por empujar a Robbie Ure

2' Robbie Ure es penalizado por empujar a Morten Hjulmand

2' Robbie Ure es penalizado por empujar a Morten Hjulmand

2' Atlético Madrid tiene el control del balón.

2' Atlético Madrid tiene el control del balón.

1' Pablo Barrios hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Pablo Barrios hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Miguel Angel Sierra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Miguel Angel Sierra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

1' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Sevilla saca, y da comienzo el partido.

1' Sevilla saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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