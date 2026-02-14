Sevilla - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de febrero de 2026.

El Sevilla, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Deportivo Alavés este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 57 23 3 Champions Atlético 45 23 4 Champions Villarreal 45 22 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 34 23 14 Permanencia Sevilla 25 23 15 Permanencia Alavés 25 23 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Gerard Fernandez; Akor Adams, Neal Maupay.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Victor Parada, Jon Pacheco; Calebe, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 20/04/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 20/09/2024 LaLiga Alavés 2-1 Sevilla 12/01/2024 LaLiga Sevilla 2-3 Alavés 21/08/2023 LaLiga Alavés 4-3 Sevilla

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.