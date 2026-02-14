Sevilla - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Sevilla - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 13:35
Madrid, 14 de febrero de 2026.

El Sevilla, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Deportivo Alavés este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 58 23
2 Champions Real Madrid 57 23
3 Champions Atlético 45 23
4 Champions Villarreal 45 22
5 Europa League Betis 38 23
6 Conference League Espanyol 34 23
14 Permanencia Sevilla 25 23
15 Permanencia Alavés 25 23
18 Descenso Rayo 22 22
19 Descenso Levante 18 22
20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Gerard Fernandez; Akor Adams, Neal Maupay.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Victor Parada, Jon Pacheco; Calebe, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
20/04/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés
20/09/2024 LaLiga Alavés 2-1 Sevilla
12/01/2024 LaLiga Sevilla 2-3 Alavés
21/08/2023 LaLiga Alavés 4-3 Sevilla

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona
02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla
24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao
19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe
30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés
25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés

