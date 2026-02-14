Sevilla - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de febrero de 2026.
El Sevilla, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Deportivo Alavés este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 57
| 23
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 23
|4
| Champions
| Villarreal
| 45
| 22
|5
| Europa League
| Betis
| 38
| 23
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 23
|14
| Permanencia
| Sevilla
| 25
| 23
|15
| Permanencia
| Alavés
| 25
| 23
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 22
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Gerard Fernandez; Akor Adams, Neal Maupay.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Victor Parada, Jon Pacheco; Calebe, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|20/04/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|20/09/2024
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Sevilla
|12/01/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 2-3
| Alavés
|21/08/2023
| LaLiga
| Alavés
| 4-3
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés