Sevilla - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
El Sevilla, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Champions
| Betis
| 53
| 34
|6
| Europa League
| Celta
| 47
| 34
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|13
| Permanencia
| Espanyol
| 39
| 34
|17
| Permanencia
| Sevilla
| 37
| 34
|18
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|19
| Descenso
| Alavés
| 36
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Ruben Vargas, Lucien Agoume, Nemanja Gudelj, Chidera Ejuke; Isaac Romero, Neal Maupay.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Ruben Sanchez, Ramon Terrats, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|25/01/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Espanyol
|25/10/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Sevilla
|04/05/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 3-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|11/04/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol