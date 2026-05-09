Sevilla - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Sevilla - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 11:16
Seguir en

Madrid, 9 de mayo de 2026.

El Sevilla, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 88 34
2 Champions Real Madrid 77 34
3 Champions Villarreal 68 34
4 Champions Atlético 63 34
5 Champions Betis 53 34
6 Europa League Celta 47 34
7 Conference League Getafe 44 34
13 Permanencia Espanyol 39 34
17 Permanencia Sevilla 37 34
18 Descenso Levante 36 35
19 Descenso Alavés 36 34
20 Descenso Real Oviedo 28 34

-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Ruben Vargas, Lucien Agoume, Nemanja Gudelj, Chidera Ejuke; Isaac Romero, Neal Maupay.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Ruben Sanchez, Ramon Terrats, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla
25/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Espanyol
25/10/2024 LaLiga Espanyol 0-2 Sevilla
04/05/2023 LaLiga Sevilla 3-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad
26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla
23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla
11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético
05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid
27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol
11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol
04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol

Contador

Contenido patrocinado