Sevilla - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.

El Sevilla, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Champions Betis 53 34 6 Europa League Celta 47 34 7 Conference League Getafe 44 34 13 Permanencia Espanyol 39 34 17 Permanencia Sevilla 37 34 18 Descenso Levante 36 35 19 Descenso Alavés 36 34 20 Descenso Real Oviedo 28 34

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Ruben Vargas, Lucien Agoume, Nemanja Gudelj, Chidera Ejuke; Isaac Romero, Neal Maupay.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Ruben Sanchez, Ramon Terrats, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 25/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Espanyol 25/10/2024 LaLiga Espanyol 0-2 Sevilla 04/05/2023 LaLiga Sevilla 3-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Espanyol.