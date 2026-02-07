Sevilla - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Sevilla - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 febrero 2026 13:31
Seguir en

Madrid, 7 de febrero de 2026.

El Sevilla, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Girona este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 55 22
2 Champions Real Madrid 54 22
3 Champions Atlético 45 22
4 Champions Villarreal 42 21
5 Europa League Betis 35 22
6 Conference League Espanyol 34 22
12 Permanencia Girona 25 22
15 Permanencia Sevilla 24 22
18 Descenso Rayo 22 22
19 Descenso Levante 18 21
20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Akor Adams, Neal Maupay.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind; Ivan Martin, Fran Beltran, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
18/01/2025 LaLiga Girona 1-2 Sevilla
01/09/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Girona
21/01/2024 LaLiga Girona 5-1 Sevilla
26/08/2023 LaLiga Sevilla 1-2 Girona

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla
24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao
19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta
04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona

Contador

Contenido patrocinado