Sevilla - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de febrero de 2026.
El Sevilla, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Girona este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|12
| Permanencia
| Girona
| 25
| 22
|15
| Permanencia
| Sevilla
| 24
| 22
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Akor Adams, Neal Maupay.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind; Ivan Martin, Fran Beltran, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|18/01/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Sevilla
|01/09/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Girona
|21/01/2024
| LaLiga
| Girona
| 5-1
| Sevilla
|26/08/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Girona
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona