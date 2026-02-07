Sevilla - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de febrero de 2026.

El Sevilla, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Girona este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 12 Permanencia Girona 25 22 15 Permanencia Sevilla 24 22 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Akor Adams, Neal Maupay.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind; Ivan Martin, Fran Beltran, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 18/01/2025 LaLiga Girona 1-2 Sevilla 01/09/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Girona 21/01/2024 LaLiga Girona 5-1 Sevilla 26/08/2023 LaLiga Sevilla 1-2 Girona

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante

-Últimos Resultados del Girona.