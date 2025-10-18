Sevilla - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 18 de octubre de 2025.

El Sevilla, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Mallorca este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 8 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Betis 15 8 5 Europa League Espanyol 15 9 6 Conference League Atlético 13 8 7 Permanencia Sevilla 13 8 18 Descenso Real Oviedo 6 9 19 Descenso Real Sociedad 5 8 20 Descenso Mallorca 5 8

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Alexis Sanchez, Djibril Sow, Ruben Vargas, Isaac Romero.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Toni Lato; Sergi Darder, Pablo Torre, Manu Morlanes, Samu; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/02/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Mallorca 27/08/2024 LaLiga Mallorca 0-0 Sevilla 22/04/2024 LaLiga Sevilla 2-1 Mallorca 09/12/2023 LaLiga Mallorca 1-0 Sevilla 11/02/2023 LaLiga Sevilla 2-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche

-Últimos Resultados del Mallorca.