Sevilla - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 8 de noviembre de 2025.
El Sevilla, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Osasuna este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Tanguy Nianzou, Marcao; Juanlu Sanchez, Djibril Sow, Batista Mendy, Gabriel Suazo; Ruben Vargas, Akor Adams, Gerard Fernandez.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jon Moncayola, Abel Bretones; Moi Gomez, Iker Munoz, Victor Munoz, Ruben Garcia, Enrique Barja, Raul Garcia.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/04/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Sevilla
|02/12/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Osasuna
|28/01/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Osasuna
|23/09/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Sevilla
|26/02/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 2-3
| Osasuna
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna