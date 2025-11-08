Sevilla - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 8 de noviembre de 2025.

El Sevilla, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Osasuna este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Tanguy Nianzou, Marcao; Juanlu Sanchez, Djibril Sow, Batista Mendy, Gabriel Suazo; Ruben Vargas, Akor Adams, Gerard Fernandez.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jon Moncayola, Abel Bretones; Moi Gomez, Iker Munoz, Victor Munoz, Ruben Garcia, Enrique Barja, Raul Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/04/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Sevilla 02/12/2024 LaLiga Sevilla 1-1 Osasuna 28/01/2024 LaLiga Sevilla 1-1 Osasuna 23/09/2023 LaLiga Osasuna 0-0 Sevilla 26/02/2023 LaLiga Sevilla 2-3 Osasuna

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Osasuna.