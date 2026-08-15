Sevilla - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de agosto de 2026.

El Sevilla, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Rayo este sábado a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra, Jon Guridi, Oso, Nico Guillen, Isaac Romero. RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Ivan Balliu; Oscar Valentin, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Randy Nteka.

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