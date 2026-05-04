Sevilla - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Sevilla - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 16:01
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Madrid, 4 de mayo de 2026.

El Sevilla, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Real Sociedad este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 88 34
2 Champions Real Madrid 77 34
3 Champions Villarreal 68 34
4 Champions Atlético 63 34
5 Europa League Betis 53 34
6 Conference League Celta 47 34
9 Permanencia Real Sociedad 43 33
18 Descenso Sevilla 34 33
19 Descenso Levante 33 34
20 Descenso Real Oviedo 28 34

-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Cesar Azpilicueta; Ruben Vargas, Lucien Agoume, Joan Jordan, Oso; Neal Maupay, Isaac Romero.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Takefusa Kubo, Carlos Soler, Benat Turrientes, Ander Barrenetxea; Orri Oskarsson, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla
09/03/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Sevilla
03/11/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Real Sociedad
02/03/2024 LaLiga Sevilla 3-2 Real Sociedad
26/11/2023 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla
23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla
11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético
05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla
21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad
22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe
11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés
04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad

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