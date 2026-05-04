Sevilla - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de mayo de 2026.
El Sevilla, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Real Sociedad este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Europa League
| Betis
| 53
| 34
|6
| Conference League
| Celta
| 47
| 34
|9
| Permanencia
| Real Sociedad
| 43
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Cesar Azpilicueta; Ruben Vargas, Lucien Agoume, Joan Jordan, Oso; Neal Maupay, Isaac Romero.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Takefusa Kubo, Carlos Soler, Benat Turrientes, Ander Barrenetxea; Orri Oskarsson, Mikel Oyarzabal.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|09/03/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Sevilla
|03/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Sociedad
|02/03/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 3-2
| Real Sociedad
|26/11/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|11/04/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad