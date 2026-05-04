Sevilla - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de mayo de 2026.

El Sevilla, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Real Sociedad este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Europa League Betis 53 34 6 Conference League Celta 47 34 9 Permanencia Real Sociedad 43 33 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 34 20 Descenso Real Oviedo 28 34

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Cesar Azpilicueta; Ruben Vargas, Lucien Agoume, Joan Jordan, Oso; Neal Maupay, Isaac Romero.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Takefusa Kubo, Carlos Soler, Benat Turrientes, Ander Barrenetxea; Orri Oskarsson, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 09/03/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Sevilla 03/11/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Real Sociedad 02/03/2024 LaLiga Sevilla 3-2 Real Sociedad 26/11/2023 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia

-Últimos Resultados del Real Sociedad.