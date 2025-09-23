Sevilla - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: martes, 23 septiembre 2025 16:31

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

El Sevilla, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Villareal este martes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 15 5
2 Champions Barcelona 13 5
3 Champions Villarreal 10 5
4 Champions Espanyol 10 5
5 Europa League Elche 9 5
6 Conference League Betis 9 6
9 Permanencia Sevilla 7 5
18 Descenso Real Sociedad 2 5
19 Descenso Mallorca 2 5
20 Descenso Girona 1 5

-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Marcao, Nemanja Gudelj, Gabriel Suazo, Juanlu Sanchez, Kike Salas; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Ruben Vargas, Isaac Romero.
VILLAREAL: Luiz Junior; Rafa Marin, Renato Veiga, Santiago Mourino, Sergi Cardona; Pape Gueye, Santi Comesana, Tajon Buchanan, Manor Solomon; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla
23/08/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
11/05/2024 LaLiga Villarreal 3-2 Sevilla
03/12/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Villarreal
23/04/2023 LaLiga Sevilla 2-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe
17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna
16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal
13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona

