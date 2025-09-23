Sevilla - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de septiembre de 2025.
El Sevilla, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Villareal este martes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|4
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Elche
| 9
| 5
|6
| Conference League
| Betis
| 9
| 6
|9
| Permanencia
| Sevilla
| 7
| 5
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Marcao, Nemanja Gudelj, Gabriel Suazo, Juanlu Sanchez, Kike Salas; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Ruben Vargas, Isaac Romero.
VILLAREAL: Luiz Junior; Rafa Marin, Renato Veiga, Santiago Mourino, Sergi Cardona; Pape Gueye, Santi Comesana, Tajon Buchanan, Manor Solomon; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|23/08/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|11/05/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 3-2
| Sevilla
|03/12/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Villarreal
|23/04/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|16/09/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona