Sevilla - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

El Sevilla, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Villareal este martes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 15 5 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Villarreal 10 5 4 Champions Espanyol 10 5 5 Europa League Elche 9 5 6 Conference League Betis 9 6 9 Permanencia Sevilla 7 5 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 2 5 20 Descenso Girona 1 5

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Marcao, Nemanja Gudelj, Gabriel Suazo, Juanlu Sanchez, Kike Salas; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Ruben Vargas, Isaac Romero.

VILLAREAL: Luiz Junior; Rafa Marin, Renato Veiga, Santiago Mourino, Sergi Cardona; Pape Gueye, Santi Comesana, Tajon Buchanan, Manor Solomon; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 23/08/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 11/05/2024 LaLiga Villarreal 3-2 Sevilla 03/12/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Villarreal 23/04/2023 LaLiga Sevilla 2-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Villareal.