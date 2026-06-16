Shuai Zhang - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Shuai Zhang - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Grass Court Championships
Shuai Zhang - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 16 junio 2026 11:31
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Madrid, 16 de junio de 2026.

La tenista china Shuai Zhang(67) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista checa Karolina Muchova(10) este martes a las 12:30.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Shuai Zhang.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/06/2026 Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir) Magdalena Frech 0-2 (2-6, 4-6) Shuai Zhang
13/06/2026 Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir) Milena Steinkamp 0-2 (3-6, 2-6) Shuai Zhang
09/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Shuai Zhang 0-2 (3-6, 2-6) Alexandra Eala
07/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Sin Definir) Shuai Zhang 2-0 (6-3, 6-4) Heather Watson
07/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Sin Definir) Shuai Zhang 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) Hannah Klugman

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Jil Teichmann 2-0 (6-1, 7-5) Karolina Muchova
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Kamilla Rakhimova 0-2 (2-6, 2-6) Karolina Muchova
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anastasia Zakharova 0-2 (5-7, 2-6) Karolina Muchova
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (6-3, 6-2) Karolina Muchova
19/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Karolina Muchova

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