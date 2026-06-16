Shuai Zhang - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Shuai Zhang - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de junio de 2026.
La tenista china Shuai Zhang(67) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista checa Karolina Muchova(10) este martes a las 12:30.
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No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Shuai Zhang.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/06/2026
| Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir)
| Magdalena Frech
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Shuai Zhang
|13/06/2026
| Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir)
| Milena Steinkamp
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Shuai Zhang
|09/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Shuai Zhang
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Alexandra Eala
|07/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Sin Definir)
| Shuai Zhang
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Heather Watson
|07/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Sin Definir)
| Shuai Zhang
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-4)
| Hannah Klugman
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Jil Teichmann
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Karolina Muchova
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Karolina Muchova
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Karolina Muchova
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Karolina Muchova
|19/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Karolina Muchova