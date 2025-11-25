Slavia Prague - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Slavia Prague - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions
Actualizado: martes, 25 noviembre 2025 21:35

Madrid, 25 de noviembre de 2025.

El Slavia Prague, situado en la 31a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Fortuna Arena ante el Athletic este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 29o lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Newcastle United, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
SLAVIA PRAGUE: Jindrich Stanek; David Moses, David Zima, Stepan Chaloupek; David Doudera, Michal Sadilek, Christos Zafeiris, Youssoupha Mbodji; Lukas Provod, Tomas Chory, Youssoupha Sanyang.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.

-Últimos Resultados del Slavia Prague.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/11/2025 Champions Slavia Prague 0-3 Arsenal
22/10/2025 Champions Atalanta 0-0 Slavia Prague
30/09/2025 Champions Inter 3-0 Slavia Prague
17/09/2025 Champions Slavia Prague 2-2 Bodoe/Glimt

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao
09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo
05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao
01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe

