Solana Sierra - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA
Madrid, 1 de julio de 2026.
La tenista argentina Solana Sierra(56) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(7) este miércoles no antes de las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (5-7, 6-0, 6-4)
| Solana Sierra
|03/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Solana Sierra
-Últimos Resultados de Solana Sierra.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Solana Sierra
| 2-1 (6-3, 5-7, 7-5)
| Anna Bondar
|22/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Solana Sierra
| 1-2 (5-7, 6-4, 4-6)
| Qinwen Zheng
|21/06/2026
| Bad Homburg Open, Qualification (Cuartos de final)
| Solana Sierra
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-4)
| Anna Blinkova
|20/06/2026
| Bad Homburg Open, Qualification (Octavos de final)
| Solana Sierra
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Ella Seidel
|12/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Caty McNally
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Solana Sierra
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Tamara Korpatsch
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Coco Gauff
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-2)
| Coco Gauff
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Anastasia Potapova
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Mayar Sherif
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Taylor Townsend
Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el tercer set por 7-6.
Solana Sierra convierte el punto de juego e iguala el marcador. 6-6.
Coco Gauff se apunta el juego, tomando una ventaja de 6-5.
Coco Gauff se vuelve a meter en el partido rompiendo el servicio de Solana Sierra. Empate 5-5.
Coco Gauff gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 4-5.
Solana Sierra se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-3.
Solana Sierra rompe a Coco Gauff y domina ahora 4-3.
Solana Sierra convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3.
Coco Gauff se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.
Solana Sierra convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.
Coco Gauff se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.
Solana Sierra convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.
Coco Gauff se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.
Inicio del tercer set. Coco Gauff al servicio.
Solana Sierra convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3.
Coco Gauff se lleva el juego y ahora cae por 3-5.
Solana Sierra convierte el punto de juego y domina ahora 5-2.
Coco Gauff se lleva el juego y ahora cae por 2-4.
Solana Sierra convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.
Coco Gauff se lleva el juego y ahora cae por 1-3.
Solana Sierra convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.
Solana Sierra rompe el servicio de Coco Gauff, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.
Solana Sierra se lleva el primer juego del 2.º set
Inicio del segundo set. Solana Sierra servirá primero.
Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.
Coco Gauff rompe el servicio de Solana Sierra y se pone 5-3 por delante.
Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 4-3.
Solana Sierra gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.
Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 3-2.
Solana Sierra gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.
Solana Sierra rompe el servicio de Coco Gauff para ponerse 1-2.
Coco Gauff rompe el servicio de Solana Sierra y se pone 2-0 por delante.
Coco Gauff gana el primer juego y domina 1-0
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