Solana Sierra - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Madrid, 1 de julio de 2026.

La tenista argentina Solana Sierra(56) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(7) este miércoles no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 6-0, 6-4) Solana Sierra 03/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Solana Sierra

-Últimos Resultados de Solana Sierra.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Solana Sierra 2-1 (6-3, 5-7, 7-5) Anna Bondar 22/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Solana Sierra 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) Qinwen Zheng 21/06/2026 Bad Homburg Open, Qualification (Cuartos de final) Solana Sierra 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) Anna Blinkova 20/06/2026 Bad Homburg Open, Qualification (Octavos de final) Solana Sierra 2-0 (6-2, 6-1) Ella Seidel 12/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Caty McNally 2-0 (6-4, 6-3) Solana Sierra

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Tamara Korpatsch 0-2 (2-6, 1-6) Coco Gauff 17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Paula Badosa 2-1 (1-6, 6-3, 6-2) Coco Gauff 30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Anastasia Potapova 28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-2) Mayar Sherif 26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-0) Taylor Townsend

18:23 Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el tercer set por 7-6. 18:12 Solana Sierra convierte el punto de juego e iguala el marcador. 6-6. 18:08 Coco Gauff se apunta el juego, tomando una ventaja de 6-5. 18:05 Coco Gauff se vuelve a meter en el partido rompiendo el servicio de Solana Sierra. Empate 5-5. 18:00 Coco Gauff gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 4-5. 17:59 Solana Sierra se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-3. 17:54 Solana Sierra rompe a Coco Gauff y domina ahora 4-3. 17:51 Solana Sierra convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3. 17:45 Coco Gauff se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2. 17:42 Solana Sierra convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2. 17:35 Coco Gauff se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1. 17:35 Solana Sierra convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1. 17:25 Coco Gauff se apunta el primer juego del tercer set. 1-0. 17:19 Inicio del tercer set. Coco Gauff al servicio. 17:19 Solana Sierra convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3. 17:18 Coco Gauff se lleva el juego y ahora cae por 3-5. 17:18 Solana Sierra convierte el punto de juego y domina ahora 5-2. 17:11 Coco Gauff se lleva el juego y ahora cae por 2-4. 17:05 Solana Sierra convierte el punto de juego y domina ahora 4-1. 17:02 Coco Gauff se lleva el juego y ahora cae por 1-3. 16:58 Solana Sierra convierte el punto de juego y domina ahora 3-0. 16:55 Solana Sierra rompe el servicio de Coco Gauff, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set. 16:54 Solana Sierra se lleva el primer juego del 2.º set 16:48 Inicio del segundo set. Solana Sierra servirá primero. 16:48 Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3. 16:45 Coco Gauff rompe el servicio de Solana Sierra y se pone 5-3 por delante. 16:39 Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 4-3. 16:37 Solana Sierra gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3. 16:34 Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 3-2. 16:34 Solana Sierra gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2. 16:24 Solana Sierra rompe el servicio de Coco Gauff para ponerse 1-2. 16:20 Coco Gauff rompe el servicio de Solana Sierra y se pone 2-0 por delante. 16:18 Coco Gauff gana el primer juego y domina 1-0