Solana Sierra - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Madrid, 1 de julio de 2026.

La tenista argentina Solana Sierra(56) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(7) este miércoles no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 6-0, 6-4) Solana Sierra
03/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Solana Sierra

-Últimos Resultados de Solana Sierra.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Solana Sierra 2-1 (6-3, 5-7, 7-5) Anna Bondar
22/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Solana Sierra 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) Qinwen Zheng
21/06/2026 Bad Homburg Open, Qualification (Cuartos de final) Solana Sierra 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) Anna Blinkova
20/06/2026 Bad Homburg Open, Qualification (Octavos de final) Solana Sierra 2-0 (6-2, 6-1) Ella Seidel
12/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Caty McNally 2-0 (6-4, 6-3) Solana Sierra

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Tamara Korpatsch 0-2 (2-6, 1-6) Coco Gauff
17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Paula Badosa 2-1 (1-6, 6-3, 6-2) Coco Gauff
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Anastasia Potapova
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-2) Mayar Sherif
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-0) Taylor Townsend

Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el tercer set por 7-6.

Solana Sierra convierte el punto de juego e iguala el marcador. 6-6.

Coco Gauff se apunta el juego, tomando una ventaja de 6-5.

Coco Gauff se vuelve a meter en el partido rompiendo el servicio de Solana Sierra. Empate 5-5.

Coco Gauff gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 4-5.

Solana Sierra se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-3.

Solana Sierra rompe a Coco Gauff y domina ahora 4-3.

Solana Sierra convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3.

Coco Gauff se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.

Solana Sierra convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Coco Gauff se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Solana Sierra convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Coco Gauff se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Inicio del tercer set. Coco Gauff al servicio.

Solana Sierra convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3.

Coco Gauff se lleva el juego y ahora cae por 3-5.

Solana Sierra convierte el punto de juego y domina ahora 5-2.

Coco Gauff se lleva el juego y ahora cae por 2-4.

Solana Sierra convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.

Coco Gauff se lleva el juego y ahora cae por 1-3.

Solana Sierra convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Solana Sierra rompe el servicio de Coco Gauff, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Solana Sierra se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Solana Sierra servirá primero.

Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Coco Gauff rompe el servicio de Solana Sierra y se pone 5-3 por delante.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Solana Sierra gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Solana Sierra gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Solana Sierra rompe el servicio de Coco Gauff para ponerse 1-2.

Coco Gauff rompe el servicio de Solana Sierra y se pone 2-0 por delante.

Coco Gauff gana el primer juego y domina 1-0

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