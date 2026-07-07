Suiza - Colombia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Suiza - Colombia: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de julio de 2026.
La selección de Suiza se enfrenta en Octavos de final a Colombia este martes a las 22:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en Canadá.
-Onces iniciales probables.
SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Fabian Rieder, Ruben Vargas, Breel Embolo.
COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz.
-Últimos Resultados de Suiza.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/07/2026
| World Cup Final Stage
| Switzerland
| 2-0
| Algeria
|24/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 2-1
| Canada
|18/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 4-1
| Bosnia and Herzegovina
|13/06/2026
| World Cup Grp. B
| Qatar
| 1-1
| Switzerland
-Últimos Resultados de Colombia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Colombia
| 1-0
| Ghana
|28/06/2026
| World Cup Grp. K
| Colombia
| 0-0
| Portugal
|24/06/2026
| World Cup Grp. K
| Colombia
| 1-0
| DR Congo
|18/06/2026
| World Cup Grp. K
| Uzbekistan
| 1-3
| Colombia