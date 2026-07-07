Suiza - Colombia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Suiza - Colombia: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de julio de 2026.

La selección de Suiza se enfrenta en Octavos de final a Colombia este martes a las 22:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en Canadá.

-Onces iniciales probables.

SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Fabian Rieder, Ruben Vargas, Breel Embolo.

COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz.

-Últimos Resultados de Suiza.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 2-0 Algeria 24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland

-Últimos Resultados de Colombia.