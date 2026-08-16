Taylor Fritz - Alex Michelsen, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Taylor Fritz - Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open
Taylor Fritz - Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 16 agosto 2026 19:08
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Madrid, 16 de agosto de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista estadounidense Alex Michelsen(42) este domingo no antes de las 20:00.

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 2-0 (7-5, 6-3) Taylor Fritz
03/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar
02/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Brandon Nakashima 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Taylor Fritz
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-1, 3-6, 7-6) Alex Michelsen
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Kamil Majchrzak

Últimos Resultados de Alex Michelsen

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Alex Michelsen 2-0 (6-4, 6-4) Jesper de Jong
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) Alex Michelsen
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alex Michelsen 2-0 (6-3, 6-4) Francisco Cerundolo
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Alex Michelsen 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) Jan-Lennard Struff
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-1, 3-6, 7-6) Alex Michelsen

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