Taylor Fritz - Alex Michelsen, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Taylor Fritz - Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista estadounidense Alex Michelsen(42) este domingo no antes de las 20:00.
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Taylor Fritz
|03/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|02/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Taylor Fritz
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-1, 3-6, 7-6)
| Alex Michelsen
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Kamil Majchrzak
Últimos Resultados de Alex Michelsen
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jesper de Jong
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-1)
| Alex Michelsen
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-1)
| Jan-Lennard Struff
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-1, 3-6, 7-6)
| Alex Michelsen