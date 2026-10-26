Tomas Machac - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 26 octubre 2026 15:47
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Madrid, 26 de octubre de 2026.

El tenista checo Tomas Machac(71) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(10) este lunes no antes de las 15:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/04/2025 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Tomas Machac

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/10/2026 Erste Bank Open, Qualification (Cuartos de final) Fabian Marozsan 0-0 () Tomas Machac
24/10/2026 Erste Bank Open, Qualification (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (4-6, 4-6) Tomas Machac
22/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Tomas Machac 1-2 (2-6, 6-4, 6-7) Karen Khachanov
21/10/2026 Almaty Open (Dieciseisavos de final) Zangar Nurlanuly 0-2 (2-6, 0-6) Tomas Machac
16/10/2026 Jinan (Cuartos de final) Tomas Machac 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) Liam Draxl

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-4) Karen Khachanov
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-4) Rei Sakamoto
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 0-0 () Alex Molcan
06/10/2026 China Open (Final) Novak Djokovic 1-0 (7-6, 0-1) Alex de Minaur

Tomas Machac rompe el servicio de Álex de Miñaur y se pone 4-1 por delante.

Tomas Machac rompe el servicio de Álex de Miñaur y se pone 4-1 por delante.

Tomas Machac se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Tomas Machac se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Tomas Machac rompe el servicio de Álex de Miñaur y se pone 2-1 por delante.

Tomas Machac rompe el servicio de Álex de Miñaur y se pone 2-1 por delante.

Contrabreak de Álex de Miñaur a Tomas Machac. Empate 1-1 en el marcador.

Contrabreak de Álex de Miñaur a Tomas Machac. Empate 1-1 en el marcador.

¡Break para Tomas Machac en el juego inicial del primer set!

¡Break para Tomas Machac en el juego inicial del primer set!

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