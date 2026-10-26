Tomas Machac - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Madrid, 26 de octubre de 2026.
El tenista checo Tomas Machac(71) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(10) este lunes no antes de las 15:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/04/2025
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (6-3, 0-6, 3-6)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de Tomas Machac
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2026
| Erste Bank Open, Qualification (Cuartos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-0 ()
| Tomas Machac
|24/10/2026
| Erste Bank Open, Qualification (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Tomas Machac
|22/10/2026
| Almaty Open (Octavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (2-6, 6-4, 6-7)
| Karen Khachanov
|21/10/2026
| Almaty Open (Dieciseisavos de final)
| Zangar Nurlanuly
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Tomas Machac
|16/10/2026
| Jinan (Cuartos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (4-6, 6-3, 4-6)
| Liam Draxl
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karen Khachanov
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rei Sakamoto
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 ()
| Alex Molcan
|06/10/2026
| China Open (Final)
| Novak Djokovic
| 1-0 (7-6, 0-1)
| Alex de Minaur