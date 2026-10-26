Tomas Machac - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Madrid, 26 de octubre de 2026.

El tenista checo Tomas Machac(71) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(10) este lunes no antes de las 15:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/04/2025 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Tomas Machac

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/10/2026 Erste Bank Open, Qualification (Cuartos de final) Fabian Marozsan 0-0 () Tomas Machac 24/10/2026 Erste Bank Open, Qualification (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (4-6, 4-6) Tomas Machac 22/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Tomas Machac 1-2 (2-6, 6-4, 6-7) Karen Khachanov 21/10/2026 Almaty Open (Dieciseisavos de final) Zangar Nurlanuly 0-2 (2-6, 0-6) Tomas Machac 16/10/2026 Jinan (Cuartos de final) Tomas Machac 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) Liam Draxl

Últimos Resultados de Alex de Minaur