Túnez - Japón, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Túnez - Japón: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.

La selección de Túnez, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio BBVA de Monterrey (Guadalupe), en México ante Japón este domingo a las 06:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 1 contra Suecia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Japón ocupa el tercero lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra el Japón, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

TÚNEZ: Aymen Dahmen; Omar Rekik, Montassar Talbi, Dylan Bronn; Yan Valery, Ali Abdi, Elias Saad, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Sebastian Tounekti, Anis Ben Slimane.

JAPÓN: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Junya Ito, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ao Tanaka, Ayase Ueda.

-Últimos Resultados de Túnez.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. F Sweden 5-1 Tunisia

-Últimos Resultados de Japón.