Tyra Caterina Grant - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Tyra Caterina Grant - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de mayo de 2026.
La tenista italiana Tyra Caterina Grant(234) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista canadiense Victoria Mboko(9) este viernes a las 14:30.
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-Últimos Resultados de Tyra Caterina Grant.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Lisa Pigato
| 1-2 (6-1, 2-6, 4-6)
| Tyra Caterina Grant
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Tyra Caterina Grant
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Elsa Jacquemot
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Tyra Caterina Grant
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Panna Udvardy
| 1-2 (6-0, 3-6, 2-6)
| Tyra Caterina Grant
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Tyra Caterina Grant
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Veronika Erjavec
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Victoria Mboko
|24/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Karolina Muchova
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Victoria Mboko
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Victoria Mboko
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Blinkova
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Victoria Mboko