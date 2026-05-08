Tyra Caterina Grant - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Tyra Caterina Grant - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.

La tenista italiana Tyra Caterina Grant(234) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista canadiense Victoria Mboko(9) este viernes a las 14:30.

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-Últimos Resultados de Tyra Caterina Grant.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Lisa Pigato 1-2 (6-1, 2-6, 4-6) Tyra Caterina Grant 24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Sorana Cirstea 2-0 (6-2, 7-6) Tyra Caterina Grant 22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Elsa Jacquemot 0-2 (1-6, 2-6) Tyra Caterina Grant 21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Panna Udvardy 1-2 (6-0, 3-6, 2-6) Tyra Caterina Grant 20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Tyra Caterina Grant 2-0 (7-6, 7-5) Veronika Erjavec

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.