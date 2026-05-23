Valencia - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Valencia, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Barcelona este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 4 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 46 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 94 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 37 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 37 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 9 Permanencia Valencia 46 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37

-Onces iniciales probables.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Pepelu, Jesus Vazquez; Guido Rodriguez, Filip Ugrinic, Luis Rioja, Javier Guerra, Diego Lopez, Hugo Duro.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Gavi, Marc Bernal, Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia 26/01/2025 LaLiga Barcelona 7-1 Valencia 17/08/2024 LaLiga Valencia 1-2 Barcelona 29/04/2024 LaLiga Barcelona 4-2 Valencia 16/12/2023 LaLiga Valencia 1-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Real Sociedad 3-4 Valencia 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona

-Últimos Resultados del Barcelona.