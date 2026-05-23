Valencia - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
El Valencia, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Barcelona este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 4 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 46 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 94 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 37
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 37
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|9
| Permanencia
| Valencia
| 46
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Pepelu, Jesus Vazquez; Guido Rodriguez, Filip Ugrinic, Luis Rioja, Javier Guerra, Diego Lopez, Hugo Duro.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Gavi, Marc Bernal, Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|26/01/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 7-1
| Valencia
|17/08/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Barcelona
|29/04/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 4-2
| Valencia
|16/12/2023
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona