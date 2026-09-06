Valencia - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
El Valencia, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Deportivo, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 5 - 2 cosechada como local contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 9
| 3
|2
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|3
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|4
| Champions
| Deportivo
| 8
| 4
|5
| Europa League
| Alavés
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Osasuna
| 7
| 3
|18
| Descenso
| Valencia
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
Onces iniciales probables
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Mouctar Diakhaby, Cesar Tarrega, Jesus Vazquez, Pablo Maffeo; Filip Ugrinic, Pepelu, Javier Guerra; Arnaut Danjuma, Ryunosuke Sato.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|26/01/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 7-1
| Valencia
|17/08/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Barcelona
|29/04/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 4-2
| Valencia
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis