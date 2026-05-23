Valencia - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
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El Valencia, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante el Barcelona este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 4 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 46 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 94 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Pepelu, Cesar Tarrega, Jesus Vazquez; Luis Rioja, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Diego Lopez; Javier Guerra, Hugo Duro.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Gerard Martin, Alejandro Balde; Gavi, Marc Bernal, Ferran Torres, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|26/01/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 7-1
| Valencia
|17/08/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Barcelona
|29/04/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 4-2
| Valencia
|16/12/2023
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona