Valencia - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

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El Valencia, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante el Barcelona este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 4 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 46 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 94 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Pepelu, Cesar Tarrega, Jesus Vazquez; Luis Rioja, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Diego Lopez; Javier Guerra, Hugo Duro.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Gerard Martin, Alejandro Balde; Gavi, Marc Bernal, Ferran Torres, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

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-Últimos enfrentamientos directos.

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Real Sociedad 3-4 Valencia 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona

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