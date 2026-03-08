Valencia - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.

El Valencia, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Deportivo Alavés este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Luis Rioja, Javier Guerra, Largie Ramazani, Filip Ugrinic, Umar Sadiq.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Jonny Otto, Carlos Protesoni; Jon Guridi, Antonio Blanco, Carles Alena; Lucas Boye, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia 22/12/2024 LaLiga Valencia 2-2 Alavés 05/05/2024 LaLiga Valencia 0-1 Alavés 02/09/2023 LaLiga Alavés 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.