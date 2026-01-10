Valencia - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Valencia - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: sábado, 10 enero 2026 16:02
Madrid, 10 de enero de 2026.

El Valencia, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Elche este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 45 19
3 Champions Villarreal 38 17
4 Champions Atlético 38 19
5 Europa League Espanyol 33 18
6 Conference League Betis 29 19
9 Permanencia Elche 22 18
18 Descenso Valencia 16 18
19 Descenso Levante 13 17
20 Descenso Real Oviedo 13 19

-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Jose Copete, Jose Gaya, Cesar Tarrega; Pepelu, Filip Ugrinic, Luis Rioja, Andre Almeida, Diego Lopez, Lucas Beltran.
ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Martim Neto, Aleix Febas, Marc Aguado, German Valera; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/04/2023 LaLiga Elche 0-2 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia
07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal
21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo
13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche
07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona
28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche

