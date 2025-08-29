Valencia - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 29 de agosto de 2025.
El Valencia, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Getafe este viernes a las 21:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Getafe
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|6
| Conference League
| Betis
| 5
| 3
|15
| Permanencia
| Valencia
| 1
| 2
|18
| Descenso
| Sevilla
| 0
| 2
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 2
-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Baptiste Santamaria, Javier Guerra, Luis Rioja, Daniel Raba, Diego Lopez, Arnaut Danjuma.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Abdelkabir Abqar, Diego Rico, Davinchi; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Chrisantus Uche, Adrian Liso.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|27/10/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Valencia
|09/03/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Getafe
|08/12/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Valencia
|20/02/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
|15/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao