Valencia - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 29 de agosto de 2025.

El Valencia, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Getafe este viernes a las 21:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Getafe 6 2 5 Europa League Athletic Bilbao 6 2 6 Conference League Betis 5 3 15 Permanencia Valencia 1 2 18 Descenso Sevilla 0 2 19 Descenso Oviedo 0 2 20 Descenso Girona 0 2

-Onces iniciales probables.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Baptiste Santamaria, Javier Guerra, Luis Rioja, Daniel Raba, Diego Lopez, Arnaut Danjuma.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Abdelkabir Abqar, Diego Rico, Davinchi; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Chrisantus Uche, Adrian Liso.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 27/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Valencia 09/03/2024 LaLiga Valencia 1-0 Getafe 08/12/2023 LaLiga Getafe 1-0 Valencia 20/02/2023 LaLiga Getafe 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao 14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Getafe.