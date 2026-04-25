Valencia - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

El Valencia, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante el Girona este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 36 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Guido Rodriguez, Largie Ramazani; Umar Sadiq, Lucas Beltran.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Azzedine Ounahi, Claudio Echeverri.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 15/03/2025 LaLiga Girona 1-1 Valencia 21/09/2024 LaLiga Valencia 2-0 Girona 19/05/2024 LaLiga Valencia 1-3 Girona 02/12/2023 LaLiga Girona 2-1 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Girona.