Valencia - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Valencia - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 25 abril 2026 17:47
Seguir en

Madrid, 25 de abril de 2026.

El Valencia, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante el Girona este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 36 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Guido Rodriguez, Largie Ramazani; Umar Sadiq, Lucas Beltran.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Azzedine Ounahi, Claudio Echeverri.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia
15/03/2025 LaLiga Girona 1-1 Valencia
21/09/2024 LaLiga Valencia 2-0 Girona
19/05/2024 LaLiga Valencia 1-3 Girona
02/12/2023 LaLiga Girona 2-1 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia
11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta
21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia
14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis
10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao

Contador

Contenido patrocinado