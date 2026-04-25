Valencia - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
El Valencia, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante el Girona este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 36 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Guido Rodriguez, Largie Ramazani; Umar Sadiq, Lucas Beltran.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Azzedine Ounahi, Claudio Echeverri.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|15/03/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Valencia
|21/09/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Girona
|19/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-3
| Girona
|02/12/2023
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao