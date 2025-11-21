Valencia - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 21 de noviembre de 2025.

El Valencia, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Levante este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 1 cosechada contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 31 12 2 Champions Barcelona 28 12 3 Champions Villarreal 26 12 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 17 Permanencia Valencia 10 12 18 Descenso Girona 10 12 19 Descenso Levante 9 12 20 Descenso Real Oviedo 8 12

-Onces iniciales probables.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Pepelu, Arnaut Danjuma, Andre Almeida, Lucas Beltran.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno, Unai Elgezabal, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Roger Brugue; Ivan Romero, Etta Eyong.

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia

-Últimos Resultados del Levante.