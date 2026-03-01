Valencia - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de marzo de 2026.

El Valencia, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Osasuna este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Luis Rioja, Filip Ugrinic, Largie Ramazani; Javier Guerra, Umar Sadiq.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galan; Jon Moncayola, Victor Munoz, Raul Moro, Lucas Torro, Ruben Garcia, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 02/03/2025 LaLiga Osasuna 3-3 Valencia 24/09/2024 LaLiga Valencia 0-0 Osasuna 15/04/2024 LaLiga Osasuna 0-1 Valencia 27/08/2023 LaLiga Valencia 1-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol

