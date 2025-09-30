Valencia - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 30 de septiembre de 2025.

El Valencia, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Oviedo este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 19 7 2 Champions Real Madrid 18 7 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Atlético 12 7 6 Conference League Betis 12 7 12 Permanencia Valencia 8 6 18 Descenso Mallorca 5 7 19 Descenso Real Oviedo 3 6 20 Descenso Girona 3 7

-Onces iniciales probables.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Baptiste Santamaria, Javier Guerra, Luis Rioja, Diego Lopez, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Luka Ilic, Leander Dendoncker, Alberto Reina; Haissem Hassan, Federico Vinas, Ilyas Chaira.

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Oviedo.