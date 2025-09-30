Valencia - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 30 septiembre 2025 15:00

Madrid, 30 de septiembre de 2025.

El Valencia, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Oviedo este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 19 7
2 Champions Real Madrid 18 7
3 Champions Villarreal 16 7
4 Champions Elche 13 7
5 Europa League Atlético 12 7
6 Conference League Betis 12 7
12 Permanencia Valencia 8 6
18 Descenso Mallorca 5 7
19 Descenso Real Oviedo 3 6
20 Descenso Girona 3 7

-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Baptiste Santamaria, Javier Guerra, Luis Rioja, Diego Lopez, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Luka Ilic, Leander Dendoncker, Alberto Reina; Haissem Hassan, Federico Vinas, Ilyas Chaira.

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia
29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe
24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo
30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad
24/08/2025 LaLiga Real Oviedo 0-3 Real Madrid

