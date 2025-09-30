Valencia - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 30 de septiembre de 2025.
El Valencia, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Oviedo este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Baptiste Santamaria, Andre Almeida; Arnaut Danjuma, Hugo Duro.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Josip Brekalo; Alberto Reina, Federico Vinas.
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-3
| Real Madrid