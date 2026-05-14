Valencia - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de mayo de 2026.
El Valencia, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante el Rayo este jueves a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, Cesar Tarrega, Jose Gaya, Eray Coemert; Luis Rioja, Pepelu, Guido Rodriguez, Diego Lopez; Javier Guerra, Hugo Duro.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Nobel Mendy, Ivan Balliu, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Pedro Diaz, Oscar Valentin, Gerard Gumbau; Fran Perez, Randy Nteka, Alfonso Espino.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|19/04/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|07/12/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Rayo
|12/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Rayo
|19/12/2023
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo