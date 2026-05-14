Valencia - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Valencia - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 14 mayo 2026 18:17
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Madrid, 14 de mayo de 2026.

El Valencia, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante el Rayo este jueves a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, Cesar Tarrega, Jose Gaya, Eray Coemert; Luis Rioja, Pepelu, Guido Rodriguez, Diego Lopez; Javier Guerra, Hugo Duro.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Nobel Mendy, Ivan Balliu, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Pedro Diaz, Oscar Valentin, Gerard Gumbau; Fran Perez, Randy Nteka, Alfonso Espino.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
19/04/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
07/12/2024 LaLiga Valencia 0-1 Rayo
12/05/2024 LaLiga Valencia 0-0 Rayo
19/12/2023 LaLiga Rayo 0-1 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia
02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético
25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona
21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia
11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona
03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo
26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo

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