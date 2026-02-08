Valencia - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de febrero de 2026.
El Valencia, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 54 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|17
| Permanencia
| Valencia
| 23
| 22
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Filip Ugrinic, Pepelu, Arnaut Danjuma; Lucas Beltran, Hugo Duro.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono, Arda Guler, Brahim Diaz, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|05/04/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-2
| Valencia
|03/01/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Real Madrid
|11/11/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|28/01/2026
| Champions
| Benfica
| 4-2
| Real Madrid
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Real Madrid
| 6-1
| Monaco
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante