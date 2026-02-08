Valencia - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Valencia - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: domingo, 8 febrero 2026 16:01
Madrid, 8 de febrero de 2026.

El Valencia, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 54 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 58 23
2 Champions Real Madrid 54 22
3 Champions Atlético 45 22
4 Champions Villarreal 42 21
5 Europa League Betis 35 22
6 Conference League Espanyol 34 22
17 Permanencia Valencia 23 22
18 Descenso Rayo 22 22
19 Descenso Levante 18 21
20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Filip Ugrinic, Pepelu, Arnaut Danjuma; Lucas Beltran, Hugo Duro.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono, Arda Guler, Brahim Diaz, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia
05/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-2 Valencia
03/01/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Madrid
02/03/2024 LaLiga Valencia 2-2 Real Madrid
11/11/2023 LaLiga Real Madrid 5-1 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia
24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol
18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia
10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid
20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco
17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante

