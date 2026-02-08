Valencia - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de febrero de 2026.

El Valencia, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 54 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Arnaut Danjuma; Lucas Beltran, Hugo Duro.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; David Jimenez, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde; Arda Guler, Kylian Mbappe, Gonzalo Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 05/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-2 Valencia 03/01/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Madrid 02/03/2024 LaLiga Valencia 2-2 Real Madrid 11/11/2023 LaLiga Real Madrid 5-1 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol 18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia

-Últimos Resultados del Real Madrid.