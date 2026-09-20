Valencia - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de septiembre de 2026.
El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante Real Sociedad este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada como local contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pepelu, Justin De Haas, Pablo Maffeo; Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Aaron Mayol, Arnaut Danjuma; Hugo Duro, Javier Guerra.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Luken Beitia, Jon Martin, Jon Aramburu, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Job Ochieng, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
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|17/05/2026
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| Real Sociedad
| 3-4
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|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
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|19/01/2025
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| Valencia
| 1-0
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|28/09/2024
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| Real Sociedad
| 3-0
| Valencia
|16/05/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Valencia
Últimos Resultados de Valencia
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| EquipoLocal
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| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|11/09/2026
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| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
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| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|30/08/2026
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| Deportivo
| 3-1
| Valencia
|25/08/2026
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| Valencia
| 0-1
| Betis
Últimos Resultados de Real Sociedad
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| EquipoLocal
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| EquipoVisitante
|13/09/2026
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| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|07/09/2026
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| Elche
| 2-3
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|03/09/2026
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| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|29/08/2026
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| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad