Valencia - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante Real Sociedad este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada como local contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pepelu, Justin De Haas, Pablo Maffeo; Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Aaron Mayol, Arnaut Danjuma; Hugo Duro, Javier Guerra.REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Luken Beitia, Jon Martin, Jon Aramburu, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Job Ochieng, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.

Últimos enfrentamientos directos

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