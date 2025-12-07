Valencia - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Valencia, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Sevilla este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra, Pepelu, Luis Rioja, Andre Almeida, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Andres Castrin, Oso; Lucien Agoume, Djibril Sow, Batista Mendy; Gerard Fernandez, Akor Adams.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/04/2025 LaLiga Valencia 1-0 Sevilla 11/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Valencia 17/02/2024 LaLiga Valencia 0-0 Sevilla 11/08/2023 LaLiga Sevilla 1-2 Valencia 16/04/2023 LaLiga Valencia 0-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal

-Últimos Resultados del Sevilla.