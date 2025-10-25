Valencia - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Valencia - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 25 octubre 2025 16:02

Madrid, 25 de octubre de 2025.

El Valencia, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Villareal este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 24 9
2 Champions Barcelona 22 9
3 Champions Villarreal 17 9
4 Champions Atlético 16 9
5 Europa League Betis 16 9
6 Conference League Espanyol 15 9
15 Permanencia Valencia 9 9
18 Descenso Celta 7 9
19 Descenso Real Oviedo 7 10
20 Descenso Girona 7 10

-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez; Lucas Beltran, Arnaut Danjuma.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2025 LaLiga Villarreal 1-1 Valencia
31/08/2024 LaLiga Valencia 1-1 Villarreal
17/03/2024 LaLiga Villarreal 1-0 Valencia
02/01/2024 LaLiga Valencia 3-1 Villarreal
03/05/2023 LaLiga Valencia 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia
04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia
30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao

Contador

Contenido patrocinado