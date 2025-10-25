Valencia - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de octubre de 2025.
El Valencia, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Villareal este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|15
| Permanencia
| Valencia
| 9
| 9
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez; Lucas Beltran, Arnaut Danjuma.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Valencia
|31/08/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Villarreal
|17/03/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Valencia
|02/01/2024
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Villarreal
|03/05/2023
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 0-2
| Manchester City
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|01/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-2
| Juventus
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao