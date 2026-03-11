Victoria Mboko - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Victoria Mboko - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open
Victoria Mboko - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 11 marzo 2026 9:17
Seguir en

Madrid, 11 de marzo de 2026.

La tenista Canadiense Victoria Mboko(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(6) este miércoles a las 02:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Amanda Anisimova
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Anna Kalinskaya
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 7-6) Kimberly Birrell
14/02/2026 Qatar Total Open (Final) Karolina Muchova 2-0 (6-4, 7-5) Victoria Mboko
13/02/2026 Qatar Total Open (Semifinal) Jelena Ostapenko 0-2 (3-6, 2-6) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Amanda Anisimova
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Emma Raducanu 0-2 (1-6, 1-6) Amanda Anisimova
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Anna Blinkova 1-2 (7-5, 1-6, 0-6) Amanda Anisimova
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Amanda Anisimova
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 5-7, 6-7) Amanda Anisimova

Contador

Contenido patrocinado