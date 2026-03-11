Victoria Mboko - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Victoria Mboko - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de marzo de 2026.
La tenista Canadiense Victoria Mboko(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(6) este miércoles a las 02:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Amanda Anisimova
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Anna Kalinskaya
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Kimberly Birrell
|14/02/2026
| Qatar Total Open (Final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Victoria Mboko
|13/02/2026
| Qatar Total Open (Semifinal)
| Jelena Ostapenko
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Amanda Anisimova
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Emma Raducanu
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Amanda Anisimova
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Blinkova
| 1-2 (7-5, 1-6, 0-6)
| Amanda Anisimova
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 5-7, 6-7)
| Amanda Anisimova