Victoria Mboko - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Victoria Mboko - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open
Publicado: martes, 24 marzo 2026 18:02
Madrid, 24 de marzo de 2026.

La tenista Canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open a la tenista Checa Karolina Muchova(14) este martes a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/02/2026 Qatar Total Open (Final) Karolina Muchova 2-0 (6-4, 7-5) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Victoria Mboko
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Zakharova 0-2 (1-6, 5-7) Victoria Mboko
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Anna Blinkova 0-2 (2-6, 0-6) Victoria Mboko
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Victoria Mboko
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-0, 6-2) Alexandra Eala
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 7-5) Katie Boulter
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) Camila Osorio
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Karolina Muchova 0-2 (2-6, 0-6) Iga Swiatek
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-0, 6-3) Antonia Ruzic

