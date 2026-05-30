Victoria Mboko - Madison Keys, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Victoria Mboko - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA
Publicado: sábado, 30 mayo 2026 14:02
Madrid, 30 de mayo de 2026.

La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista estadounidense Madison Keys(19) este sábado a las 15:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) Madison Keys

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Victoria Mboko 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) Katerina Siniakova
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-1, 6-2) Nikola Bartunkova
23/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Final) Victoria Mboko 1-2 (0-6, 7-5, 2-6) Emma Navarro
22/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Semifinal) Victoria Mboko 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) Jaqueline Cristian
21/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-4) Leylah Fernandez

-Últimos Resultados de Madison Keys.

28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (4-6, 4-6) Madison Keys
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Hanne Vandewinkel 0-2 (3-6, 0-6) Madison Keys
17/05/2026 Paris (Final) Madison Keys 1-0 (6-3, 3-3) Diane Parry
16/05/2026 Paris (Semifinal) Madison Keys 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) Yulia Starodubtseva
15/05/2026 Paris (Cuartos de final) Madison Keys 2-0 (6-4, 6-1) Anastasia Zakharova

