Victoria Mboko - Madison Keys, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Victoria Mboko - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de mayo de 2026.
La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista estadounidense Madison Keys(19) este sábado a las 15:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-2)
| Madison Keys
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-2)
| Katerina Siniakova
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Nikola Bartunkova
|23/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Final)
| Victoria Mboko
| 1-2 (0-6, 7-5, 2-6)
| Emma Navarro
|22/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Semifinal)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-2)
| Jaqueline Cristian
|21/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Leylah Fernandez
-Últimos Resultados de Madison Keys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Madison Keys
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Hanne Vandewinkel
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Madison Keys
|17/05/2026
| Paris (Final)
| Madison Keys
| 1-0 (6-3, 3-3)
| Diane Parry
|16/05/2026
| Paris (Semifinal)
| Madison Keys
| 2-1 (1-6, 6-2, 6-3)
| Yulia Starodubtseva
|15/05/2026
| Paris (Cuartos de final)
| Madison Keys
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Anastasia Zakharova