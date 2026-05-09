Viktorija Golubic - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Actualizado: sábado, 9 mayo 2026 17:01
Madrid, 9 de mayo de 2026.

La tenista suiza Viktorija Golubic(90) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista rusa Mirra Andreeva(7) este sábado a las 18:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Viktorija Golubic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Maya Joint 0-2 (5-7, 2-6) Viktorija Golubic
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Viktorija Golubic 2-0 (6-1, 6-1) Federica Urgesi
01/05/2026 Saint-Malo (Cuartos de final) Jessika Ponchet 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Viktorija Golubic
30/04/2026 Saint-Malo (Octavos de final) Whitney Osuigwe 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) Viktorija Golubic
27/04/2026 Saint-Malo (Dieciseisavos de final) Clara Burel 0-2 (3-6, 2-6) Viktorija Golubic

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (1-6, 0-6) Mirra Andreeva
02/05/2026 Madrid Open (Final) Mirra Andreeva 0-2 (3-6, 5-7) Marta Kostyuk
30/04/2026 Madrid Open (Semifinal) Hailey Baptiste 0-2 (4-6, 6-7) Mirra Andreeva
28/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Leylah Fernandez 0-2 (6-7, 3-6) Mirra Andreeva
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) Anna Bondar

