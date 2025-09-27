Villareal - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 27 de septiembre de 2025.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Athletic este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 12 7 5 Europa League Getafe 11 7 6 Conference League Elche 10 6 7 Permanencia Athletic Bilbao 10 6 18 Descenso Real Oviedo 3 6 19 Descenso Girona 3 7 20 Descenso Mallorca 2 6

-Onces iniciales probables.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Thomas Partey, Manor Solomon; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Oihan Sancet, Robert Navarro, Maroan Sannadi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/04/2025 LaLiga Villarreal 0-0 Athletic Bilbao 08/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Villarreal 14/04/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Villarreal 05/11/2023 LaLiga Villarreal 2-3 Athletic Bilbao 13/05/2023 LaLiga Villarreal 5-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Athletic.