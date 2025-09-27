Villareal - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 27 de septiembre de 2025.
El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Athletic este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 16
| 6
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 12
| 7
|5
| Europa League
| Getafe
| 11
| 7
|6
| Conference League
| Elche
| 10
| 6
|7
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|19
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
|20
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 6
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Thomas Partey, Manor Solomon; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Oihan Sancet, Robert Navarro, Maroan Sannadi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Athletic Bilbao
|08/12/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Villarreal
|14/04/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Villarreal
|05/11/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Athletic Bilbao
|13/05/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|16/09/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao