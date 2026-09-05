Villareal - Deportivo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de septiembre de 2026.
El Villareal, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante Deportivo este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Deportivo Alavés, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 9
| 3
|2
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|3
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|4
| Champions
| Atlético
| 7
| 3
|5
| Europa League
| Alavés
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Osasuna
| 7
| 3
|8
| Permanencia
| Deportivo
| 5
| 3
|15
| Permanencia
| Villarreal
| 2
| 3
|18
| Descenso
| Rayo
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
Onces iniciales probables
VILLAREAL: Luiz Junior; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Pape Gueye, Santi Comesana, Nicolas Pepe, Ayoze Perez, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze.
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede, Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz, Riki Rodriguez, Mario Soriano; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|23/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-2
| Villarreal
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Villarreal
|24/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Atlético
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
|24/08/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
|31/05/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-2
| Las Palmas
|24/05/2026
| LaLiga
| Valladolid
| 0-2
| Deportivo