Villareal - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Villareal - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 9:06
Seguir en

Madrid, 8 de marzo de 2026.

El Villareal, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Elche este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 51 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 67 27
2 Champions Real Madrid 63 27
3 Champions Atlético 54 27
4 Champions Villarreal 51 26
5 Europa League Betis 43 26
6 Conference League Celta 40 27
17 Permanencia Elche 26 26
18 Descenso Mallorca 25 27
19 Descenso Levante 22 27
20 Descenso Real Oviedo 17 26

-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, Leo Petrot, David Affengruber; Lucas Cepeda, Marc Aguado, Aleix Febas, German Valera, Tete Morente; Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal
04/02/2023 LaLiga Elche 3-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal
22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol
20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche
13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna
07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche
31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona

Contador

Contenido patrocinado