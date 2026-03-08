Villareal - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.

El Villareal, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Elche este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 51 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 54 27 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 43 26 6 Conference League Celta 40 27 17 Permanencia Elche 26 26 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 17 26

-Onces iniciales probables.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, Leo Petrot, David Affengruber; Lucas Cepeda, Marc Aguado, Aleix Febas, German Valera, Tete Morente; Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 04/02/2023 LaLiga Elche 3-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal 14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal 09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Elche.